Байден намерен бороться за запрет штурмового оружия в стране

По словам президента, он намерен бороться за запрет оружия с магазинами повышенной вместимости - на 30 патронов.

Байден подчеркнул, что за 20 лет в США в результате стрельб погибло больше школьников, чем сотрудников полиции и военных вместе взятых. Он назвал оружие главной причиной гибели детей в стране.

При этом американский лидер отметил, что продолжает поддерживать вторую поправку конституции, которая разрешает американцам владеть оружием.

