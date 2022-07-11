Байден намерен бороться за запрет штурмового оружия в стране
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться запрета на штурмовое оружие в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, он намерен бороться за запрет оружия с магазинами повышенной вместимости - на 30 патронов.
Байден подчеркнул, что за 20 лет в США в результате стрельб погибло больше школьников, чем сотрудников полиции и военных вместе взятых. Он назвал оружие главной причиной гибели детей в стране.
При этом американский лидер отметил, что продолжает поддерживать вторую поправку конституции, которая разрешает американцам владеть оружием.
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