Бибилов: Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится

По его словам, все документы для проведения референдума готовы и поданы в Центризбирком республики.

Напомним, Бибилов признал поражение на выборах. По данным ЦИК, после обработки 18% протоколов во втором туре Гаглоев набирает 59,22% голосов, а Бибилов – 37%.

Ранее Бибилов говорил, что в Южной Осетии могут пройти два референдума.

