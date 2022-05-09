Бибилов: Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится
9 мая 202205:41
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего президента Анатолия Бибилова.
По его словам, все документы для проведения референдума готовы и поданы в Центризбирком республики.
Напомним, Бибилов признал поражение на выборах. По данным ЦИК, после обработки 18% протоколов во втором туре Гаглоев набирает 59,22% голосов, а Бибилов – 37%.
Ранее Бибилов говорил, что в Южной Осетии могут пройти два референдума.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru