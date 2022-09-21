Экс-замгенсека ООН исключил вхождение Германии в постоянные члены Совбеза

Совбез ООН излишне западоцентричен, что категорически не устраивает Россию. Должен быть восстановлен мировой баланс, сделать это можно за счёт стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил бывший зам генсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить ФРГ место одного из меняющихся членов Совбеза ООН в 2027 и 2028 годах, а затем и место постоянного члена Совбеза ООН. Организация включает в себя пять постоянных членов (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, а также десять непостоянных, выбираемых на двухлетний срок по географическому принципу. Орджоникидзе убеждён, что инициатива Шольца обречена на провал.

«Позиция Германии согласована с США и странами Запада. Их общая задача — превратить Совбез ООН в политический филиал НАТО, включив в него своих военно-политических союзников, Германию и Японию. Однако расширение Совета возможно лишь с согласия всех постоянных членов Совбеза ООН. Должна быть соответствующая резолюция Генассамблеи, а затем принятое решение необходимо ратифицировать. Россия и Китай никогда на это не пойдут», — подчеркнул собеседник НСН.

Также Орджоникидзе отметил, что Россия при поддержке Китая предлагала расширить состав Совета за счёт стран Азии, Африки и Латинской Америки, в частности, Индии, Бразилии и ЮАР.

«Делалось это для того, чтобы обеспечить равновесие сил, поддержать мировой баланс. Сейчас состав Совбеза ООН за счёт непостоянных членов — сторонников Запада можно назвать западноцентричным, что для нас совершенно не приемлемо. Например, те же Германия и Япония на протяжении многих лет де-факто являются постоянными членами Совета за счёт того, что слишком часто избираются в качестве непостоянных участников», — заключил бывший заместитель генсека ООН.

Ранее США заявили о намерении реформировать Совбез ООН.

