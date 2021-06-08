«Нулевая точка»: в МИД оценили отношения России и ЕС

Отношения России и ЕС оказались в нулевой точке, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Замглавы МИД заявил журналистам по итогам сессии «Примаковских чтений», что «осознание ненормальности нынешних отношений» Москвы и Брюсселя растет. Как напомнил Грушко, ранее между РФ и ЕС был накоплен большой объем торговли и взаимных инвестиций. Кроме того, замминистра упомянул регулярные саммиты и секторальные диалоги Москвы и Брюсселя, подчеркнув, что эта «архитектура» стала «заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений».

«Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев», — цитирует Грушко РИА Новости.

Также замминистра добавил, что Россия не хотела бы появления новых «разделительных линий» в отношениях с Евросоюзом. По словам Грушко, перед Москвой и Брюсселем стоят общие вызовы — борьба с пандемией и изменениями климата, «зеленый» переход, цифровизация.

