Нуланд заявила о намерении в ближайшие недели уйти в отставку

«Виктория Нуланд рассказала мне, что желает в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указал, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Нуланд Заявила, что США не ищут конфликта с Россией, а лиш желают, чтобы Москвы ушла с Украины, сообщает RT.

