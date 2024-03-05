Нуланд заявила о намерении в ближайшие недели уйти в отставку
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд намерена уйти в отставку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
«Виктория Нуланд рассказала мне, что желает в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам», — сказал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указал, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена.
Ранее Нуланд Заявила, что США не ищут конфликта с Россией, а лиш желают, чтобы Москвы ушла с Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru