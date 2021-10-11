Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Нуланд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет встречаться с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Виктроией Нуланд, сообщает ТАСС.
По его словам, в администрации российского лидера её примет помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нуланд позволили совершить визит в Москву в обмен на исключение ряда россиян из санкционного списка США, сообщает RT.
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