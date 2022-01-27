Нуланд: При вторжении РФ на Украину «Северный поток - 2» будет остановлен

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае нападения РФ на Украину проект газопровода «Северный поток - 2» будет «так или иначе» остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Нуланд, США продолжает тесные переговоры по этому вопросу с Германией.

Накануне американская сторона передала письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.

Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о наращивании Россией войск у украинских границ.

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ФОТО: РИА Новости
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