Нуланд отправится в недельное турне по Европе

Поездка Нуланд продлится с 2 по 9 апреля. Замгоссекретаря нацелена «еще сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа» на действия Москвы.

Так, во Франции Нуланд встретится с французскими, германскими и британскими коллегами, затем во главе межведомственной делегации отправится в Турцию, Грецию и на Кипр, позже замгоссекретаря прибудет в Германию и встретится с коллегами из стран Группы семи.

