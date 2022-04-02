Нуланд отправится в недельное турне по Европе

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, замглавы Госдепа намерена обсудить ситуацию вокруг Украины и санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

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Поездка Нуланд продлится с 2 по 9 апреля. Замгоссекретаря нацелена «еще сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа» на действия Москвы.

Так, во Франции Нуланд встретится с французскими, германскими и британскими коллегами, затем во главе межведомственной делегации отправится в Турцию, Грецию и на Кипр, позже замгоссекретаря прибудет в Германию и встретится с коллегами из стран Группы семи.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЕвропаГосдеп США
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