Новым премьером Болгарии избрали Росена Желязкова

Депутата Народного собрания Росена Желязкова избрали премьер-министром Болгарии. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

Политик представляет коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил. За Желязкова отдали свои голоса 125 депутатов, при этом против выступили 114 человек.

Депутаты выразили такую же поддержку 19 новым министрам. Правительство в полном составе привели к присяге. Новый кабмин начнет исполнять свои обязанности в ближайшие часы.

Ранее в Австрии министра иностранных дел Александера Шалленберга назначили исполняющим обязанности канцлера. Он будет занимать пост до формирования новой правящей коалиции и созыва правительства.

