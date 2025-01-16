Новым премьером Болгарии избрали Росена Желязкова
Депутата Народного собрания Росена Желязкова избрали премьер-министром Болгарии. Трансляция голосования велась на сайте парламента.
Политик представляет коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил. За Желязкова отдали свои голоса 125 депутатов, при этом против выступили 114 человек.
Депутаты выразили такую же поддержку 19 новым министрам. Правительство в полном составе привели к присяге. Новый кабмин начнет исполнять свои обязанности в ближайшие часы.
Ранее в Австрии министра иностранных дел Александера Шалленберга назначили исполняющим обязанности канцлера. Он будет занимать пост до формирования новой правящей коалиции и созыва правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru