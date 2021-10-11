Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг
Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии. Как сообщает ТАСС, к присяге его привёл президент республики Александер Ван дер Беллен.
Ранее Шалленберг возглавлял австрийский МИД. Теперь этот пост занял Михаэль Линхарт, который был послом республики во Франции.
Шалленберг сменил на посту канцлера Австрии Себастьяна Курца, который объявил об отставке из-за ведущегося против него расследования по поводу возможной причастности к коррупции, сообщает «Свободная пресса».
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