Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

Ранее Шалленберг возглавлял австрийский МИД. Теперь этот пост занял Михаэль Линхарт, который был послом республики во Франции.

Шалленберг сменил на посту канцлера Австрии Себастьяна Курца, который объявил об отставке из-за ведущегося против него расследования по поводу возможной причастности к коррупции, сообщает «Свободная пресса».

