«Зеленые» Австрии поддержали решение Курца уйти в отставку
Вице-канцлер Австрии, лидер партии «Зеленых» Вернер Коглер считает решение Себастьяна Курца уйти с поста канцлера на фоне расследования «правильным и важным шагом», передает Associated Press.
«Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве», — сказал политик.
В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также «Зеленые». В этой партии 8 октября потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в стране деле о коррупции.
Как сообщалось, позиция Вены в отношении Москвы и газопровода «Северный поток — 2» не изменится после отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах.
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