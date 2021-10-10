«Зеленые» Австрии поддержали решение Курца уйти в отставку

«Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве», — сказал политик.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также «Зеленые». В этой партии 8 октября потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в стране деле о коррупции.

Как сообщалось, позиция Вены в отношении Москвы и газопровода «Северный поток — 2» не изменится после отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах.

