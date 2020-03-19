Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов

Кстати, накануне НСН писала, что свой пост покинул и заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Отмечается, что соответствующий приказ президент России подписал 18 марта.

Валерий Максименко занимал должность замглавы ведомства с 2016 года. В последнее время он курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

