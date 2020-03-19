Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов

Председателем Мосгоризбиркома по результатам тайного голосования избран Юрий Ермолов. Об этом сообщает ТАСС. До назначения Ермолов занимал пост заместителя председателя, напоминает Свободная пресса.

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушел в отставку по собственному желанию. Он работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года, впервые начал заниматься организацией и проведением выборов в 1970-х годах. С 1995 года являлся председателем комиссии.

Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

Кстати, накануне НСН писала, что свой пост покинул и заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Отмечается, что соответствующий приказ президент России подписал 18 марта.

Валерий Максименко занимал должность замглавы ведомства с 2016 года. В последнее время он курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

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ФОТО: РИА Новости//Пресс-служба ЦИК РФ
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