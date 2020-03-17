Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

Валентин Горбунов, который возглавлял Московскую городскую избирательную комиссию с 1995 года, покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что причиной такого решения стало состояние здоровья 66-летнего Горбунова. Сам он заявил, что находится в больнице, однако причину госпитализации не уточнил.

По словам Горбунова, имя нового председателя МГИК Центральная избирательная комиссия назовет в предстоящую среду, 18 марта.