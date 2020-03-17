Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке
Валентин Горбунов, который возглавлял Московскую городскую избирательную комиссию с 1995 года, покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что причиной такого решения стало состояние здоровья 66-летнего Горбунова. Сам он заявил, что находится в больнице, однако причину госпитализации не уточнил.
По словам Горбунова, имя нового председателя МГИК Центральная избирательная комиссия назовет в предстоящую среду, 18 марта.
Ранее в ходе пресс-брифинга в НСН председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что от участия молодежи в избирательном процессе во многом зависит будущее страны. По словам Горбунова, не только в России, но и в других странах, молодежь не всегда активно участвует в политической жизни.
«Я понимаю иногда надо найти время и заработать тем же студентам, есть другие интересы, - сказал Горбунов. - Но молодежь должна понимать, что им жить в будущем в нашей стране. И от того как они активно будут занимать политическую позицию, они выберут развитие нашей страны».
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