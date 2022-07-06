Новым главой Минздрава Британии назначен Стивен Баркли

Баркли сменяет на этом посту Саджида Джавида, который ранее 5 июля ушел в отставку.

По информации издания, на смену министра финансов Риши Сунаку, также ушедшего в отставку, может прийти нынешний министр образования Надхим Захави.

Оба министра подали в отставку во вторник, заявив, что правительство требует изменений. Премьер страны Борис Джонсон похвалил министров, отметив, что те не уклоняются от «жестких решений».

