Новым главой Минздрава Британии назначен Стивен Баркли
Новым главой британского Минздрава стал Стивен Баркли. Об этом сообщает The Telegraph.
Баркли сменяет на этом посту Саджида Джавида, который ранее 5 июля ушел в отставку.
По информации издания, на смену министра финансов Риши Сунаку, также ушедшего в отставку, может прийти нынешний министр образования Надхим Захави.
Оба министра подали в отставку во вторник, заявив, что правительство требует изменений. Премьер страны Борис Джонсон похвалил министров, отметив, что те не уклоняются от «жестких решений».
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