Новым главой Минздрава Британии назначен Стивен Баркли

Новым главой британского Минздрава стал Стивен Баркли. Об этом сообщает The Telegraph.

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Баркли сменяет на этом посту Саджида Джавида, который ранее 5 июля ушел в отставку.

По информации издания, на смену министра финансов Риши Сунаку, также ушедшего в отставку, может прийти нынешний министр образования Надхим Захави.

Оба министра подали в отставку во вторник, заявив, что правительство требует изменений. Премьер страны Борис Джонсон похвалил министров, отметив, что те не уклоняются от «жестких решений».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Великобритания
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