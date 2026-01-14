Новым главой Минобороны Украины стал Михаил Федоров

СМИ: Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен в январе посетить Москву Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили обвинения В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака Аудитория национального мессенджера Max достигла 85 млн пользователей