Новым главой Минобороны Украины стал Михаил Федоров
Верховная рада утвердила кандидатуру экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на пост нового главы Минобороны Украины. Об этом сообщает RT.
Согласно результатам голосования, назначение Федорова поддержали 263 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
На выступлении в парламенте Федоров пообещал провести военную реформу и аудит ТЦК, а также заявил о намерении пересмотреть зарплаты и соцобеспечение военнослужащих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главой СБУ стал руководитель спецподразделения «Альфа» Евгений Хмара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
