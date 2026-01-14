Новым главой Минобороны Украины стал Михаил Федоров

Верховная рада утвердила кандидатуру экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на пост нового главы Минобороны Украины. Об этом сообщает RT.

На Украине провалили голосования по министрам обороны и энергетики

Согласно результатам голосования, назначение Федорова поддержали 263 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

На выступлении в парламенте Федоров пообещал провести военную реформу и аудит ТЦК, а также заявил о намерении пересмотреть зарплаты и соцобеспечение военнослужащих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главой СБУ стал руководитель спецподразделения «Альфа» Евгений Хмара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

