Зеленский объяснил серию отставок в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ряд отставок в кабинете министров необходимы для «усиления» страны. По его словам, государству на данном этапе требуется новая структура.

Во вторник, 3 сентября прошения об увольнении направили вице-премьер Ирина Верещук, заместитель премьер-министра по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, руководители Минюста, министерства экологии и Фонда госимущества Украины.

Зеленский сегодня не стал комментировать возможную новую должность министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего в отставку. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Верховная рада в среду, 4 сентября не стала рассматривать вопрос о его увольнении.

