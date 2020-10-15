Новый результат теста Байдена на коронавирус оказался отрицательным

В штабе Байдена ранее заявили, что будут сообщать о каждом тестировании политика на COVID-19. Предыдущие тесты 2 октября и 10 октября также были отрицательными.

Байден регулярно сдает тесты на COVID-19 после того, как стало известно о заражении коронавирусом действующего президента Дональда Трампа и его жены Мелании. Информация об этом появилась после того, как Трамп и Байден приняли участие в первых предвыборных теледебатах. Они соблюдали социальную дистанцию, однако были без масок.

