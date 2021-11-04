Новый проект Конституции Белоруссии представили Лукашенко

«Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — заявил глава государства на совещании по доработке документа.

По словам Лукашенко, Конституционная комиссия «провела определенную работу» и предложила свои варианты. Теперь группа специалистов «работает над шлифовкой» Конституции и «прописывает юридическим языком» основной закон республики.

Как отметил белорусский лидер, необходимо отработать принципиальные вопросы подготовки конституционных изменений, в частности, закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами власти, сохранение сбалансированности госаппарата.

Лукашенко подчеркнул, что вариант документа вынесут на Конституционную комиссию после еще одного заседания рабочей группы. Затем состоится общественное обсуждение проекта Конституции, а ее окончательный вариант вынесут на референдум.

Ранее Лукашенко заявлял, что вариант проекта новой Конституции Белоруссии уже разработан, напоминает Ura.ru. Однако окончательное решение «примет народ» на референдуме, который пройдет не позднее февраля 2022 года.

