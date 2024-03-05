Новый президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал присоединение Швеции к НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили на неделю

В пресс-службе главы республики указали, что это было его первым решением на новом посту.

Ранее парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за ратификацию, шестеро - против, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет предпринимать военно-технические и другие шаги в ответ на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

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ФОТО: РИА Новости
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