Новый президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал присоединение Швеции к НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе главы республики указали, что это было его первым решением на новом посту.
Ранее парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за ратификацию, шестеро - против, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет предпринимать военно-технические и другие шаги в ответ на вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РФ и Азербайджан утвердили дорожную карту развития туризма
- Биткоин подорожал до рекордных 69 тысяч долларов
- Новый президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
- Спрос на международную доставку грузов в РФ вырос вдвое за год
- Депутат Бессараб заявила, что россияне могут докупить стаж для пенсии
- Продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%
- Путину на Ставрополье показали робота-сборщика томатов
- Ким Кардашьян снимется в триллере
- СМИ: Рецидивист сбежал из психбольницы в Екатеринбурге
- «Росатом» анонсировал запуск водородного завода на Сахалине в 2029 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru