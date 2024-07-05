Новый премьер Великобритании Стармер назначил глав МИД и Минобороны

Дэвид Лэмми стал новым министром иностранных дел Великобритании. Как сообщает пресс-служба британского правительства, соответствующее назначение нового премьер-министра Кира Стармера утвердил король страны Карл III.

«Не испытываем оптимизма». Песков оценил победу лейбористов в Великобритании

Отмечается, что Лэмми сменил на посту главы МИД Дэвида Кэмерона.

Также был назначен новый глава министерства обороны Великобритании. Этот пост занял Джон Хили, который сменил Гранта Шаппса.

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака и утвердил назначение лидера лейбористской партии Кира Стармера, который официально стал 58-м премьер-министром страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМИДМинобороныПравительствоВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры