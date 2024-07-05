«Не испытываем оптимизма». Песков оценил победу лейбористов в Великобритании

Победившие на выборах в Великобритании лейбористы не склонны к креативу в нормализации российско-британских отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах

По его словам, лейбористская партия скорее тяготеет к продолжению политики, «направленной на отрицание будущего двусторонних отношений».

«Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма», - заключил представитель Кремля.

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака и утвердил назначение лидера лейбористской партии Кира Стармера, который официально стал 58-м премьер-министром страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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