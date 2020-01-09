Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву

9 января 202016:32

Новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла с официальным визитом в Москву. Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января. Как пишет РИА Новости, в ближайшее время она вручит верительные грамоты главе МИД РФ и президенту страны.

Известно, что Дебора Броннерт в середине 2000-х годов работала в Москве на должности советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она была попечителем Британского Совета.

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Между тем, бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу в сентябре минувшего года заявил о нежелании покидать нашу страну. Он отметил, что ему нравится в РФ и он намерен оставаться на связи с большим количеством друзей и коллег даже после своей отставки.

Кстати, в ноябре прошлого года НСН писала, что послом России в Великобритании назначен экс-постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. До назначения Келин занимал пост главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, в 2011–2015 годах был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании с 2011 по 2019 год возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

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ФОТО: pixabay.com
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