Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву

В Москве в 2020 году откроют 9 станций метро

Спасатели разблокировали водителя «КамАЗа» после аварии на МКАДе

Более 350 км дорог построят и реконструируют в столице за три года

Девять спортивных объектов построено в Москве за счёт инвесторов

Желтый уровень погодной опасности действует в столице из-за гололедицы