Он знает три слова. Британский посол описал Россию перед отъездом

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу откликнулся на просьбу охарактеризовать Россию в трех словах перед тем, как покинет свой пост.

«Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», — говорит дипломат с туманного Альбиона в видеоролике, который опубликовал в соцети, сообщает «Свободная пресса».

Бристоу признаётся, что в российской столице завёл друзей. По словам посла, его окружали замечательные коллеги, по которым он будет скучать.