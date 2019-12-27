Он знает три слова. Британский посол описал Россию перед отъездом
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу откликнулся на просьбу охарактеризовать Россию в трех словах перед тем, как покинет свой пост.
«Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», — говорит дипломат с туманного Альбиона в видеоролике, который опубликовал в соцети, сообщает «Свободная пресса».
Бристоу признаётся, что в российской столице завёл друзей. По словам посла, его окружали замечательные коллеги, по которым он будет скучать.
Одним из самых запоминающихся событий своего пребывания в России британский посланник назвал посещение Камчатки минувшим летом. Там Лори Бристоу впечатлили вулканы и медведи.
Дипломат также оставил рекомендации тем зарубежным туристам, которые могут приехать в Москву на один день, чтобы они быстро получили нужные впечатления, отмечают «Дни.ру». Бристоу советует приезжим пройтись по Бульварному кольцу. Посол покинет Россию в январе.
Ранее в эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма уличил Лари Бристоу в стремлении уклониться от острых вопросов мировой общественности.
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