Он знает три слова. Британский посол описал Россию перед отъездом

27 декабря 201915:51

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу откликнулся на просьбу охарактеризовать Россию в трех словах перед тем, как покинет свой пост.

«Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», — говорит дипломат с туманного Альбиона в видеоролике, который опубликовал в соцети, сообщает «Свободная пресса».

Бристоу признаётся, что в российской столице завёл друзей. По словам посла, его окружали замечательные коллеги, по которым он будет скучать.

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Одним из самых запоминающихся событий своего пребывания в России британский посланник назвал посещение Камчатки минувшим летом. Там Лори Бристоу впечатлили вулканы и медведи.

Дипломат также оставил рекомендации тем зарубежным туристам, которые могут приехать в Москву на один день, чтобы они быстро получили нужные впечатления, отмечают «Дни.ру». Бристоу советует приезжим пройтись по Бульварному кольцу. Посол покинет Россию в январе.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма уличил Лари Бристоу в стремлении уклониться от острых вопросов мировой общественности.

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Фото: facebook.com/ukinrussia
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