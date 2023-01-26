Новый посол США прибыла в Россию

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — сообщается в Twitter американской дипмиссии.

Назначение Трейси послом в Москве было утверждено сенатом США в конце декабря. Дипломат приняла присягу в качестве посла 9 января, пишет «Свободная пресса». Трейси стала первой женщиной на этой должности.

В понедельник посол России в США Анатолий Антонов провел переговоры с Линн Трейси, встреча прошла в Вашингтоне, напоминает РИА ФАН.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что новому послу США важно ориентироваться «не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений», а постараться «хотя бы сохранить их на нынешнем уровне».

