Новый посол США прибыл в Китай

В Китай прибыл новый посол США Николас Бернс. Об этом говорится в официальном аккаунте американского посольства в социальной сети WeChat.

По данным источника, он приехал с группой сотрудников американской миссии и членами их семей. Отмечается, что им необходимо пройти трехнедельный карантин.

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17 декабря 2021 года сенат США утвердил Бернса на пост посла в Китае. Ранее он был официальным представителем госдепартамента США, послом в Греции, постпредом при НАТО и заместителем госсекретаря по политическим вопросам.

Бернс также являлся внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

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