Новый посол США прибыл в Китай

В Китай прибыл новый посол США Николас Бернс. Об этом говорится в официальном аккаунте американского посольства в социальной сети WeChat.

По данным источника, он приехал с группой сотрудников американской миссии и членами их семей. Отмечается, что им необходимо пройти трехнедельный карантин.