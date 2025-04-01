Новый посол Франции прибыл в Россию

В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

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Отмечается, что французский дипломат уже вручил замглавы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот.

«1 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Франции в России Николя де Ривьера», - говорится в сообщении.

Ранее французскую дипмиссию в РФ возглавлял временный поверенный Захари Гросс. Он занимал пост с августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МИД РФПосолРоссияФранция

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