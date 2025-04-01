Новый посол Франции прибыл в Россию

Глава Минобороны доложил Путину о соблюдении моратория на удары по энергообъектам Президент приравнял зарплаты российских губернаторов к зарплатам вице-премьеров Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России Младший сын главы Чечни 17-летний Адам Кадыров назначен куратором регионального отделения МВД России РЖД восстановила продажу билетов после DDoS-атаки В списке Forbes появилось 15 новых российских миллиардеров