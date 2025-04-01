Новый посол Франции прибыл в Россию
В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.
Отмечается, что французский дипломат уже вручил замглавы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот.
«1 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Франции в России Николя де Ривьера», - говорится в сообщении.
Ранее французскую дипмиссию в РФ возглавлял временный поверенный Захари Гросс. Он занимал пост с августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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