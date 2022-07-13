Новый пакет санкций ЕС не будет включать ограничения на поставки газа

Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа. Об этом сообщает Reuters.

Евросоюз исключит из санкций перевозку грузов в Калининградскую область

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что санкции не коснутся импорта российского газа, так как слишком многие государства-члены ЕС не могут приспособиться достаточно быстро.

Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы в связи с российской военной операцией на территории Украины.

Ранее в Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике, заявив, что на осенне-зимний отопительный сезон в Европе, с большой вероятностью, не хватит газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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