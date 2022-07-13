Новый пакет санкций ЕС не будет включать ограничения на поставки газа
Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что санкции не коснутся импорта российского газа, так как слишком многие государства-члены ЕС не могут приспособиться достаточно быстро.
Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы в связи с российской военной операцией на территории Украины.
Ранее в Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике, заявив, что на осенне-зимний отопительный сезон в Европе, с большой вероятностью, не хватит газа.
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