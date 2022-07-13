Новый пакет санкций ЕС не будет включать ограничения на поставки газа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что санкции не коснутся импорта российского газа, так как слишком многие государства-члены ЕС не могут приспособиться достаточно быстро.

Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы в связи с российской военной операцией на территории Украины.

Ранее в Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике, заявив, что на осенне-зимний отопительный сезон в Европе, с большой вероятностью, не хватит газа.