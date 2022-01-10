Новый контакт Путина и Байдена не обсуждается

Новые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждаются. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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По словам замминистра, очередные переговоры на высшем уровне не планируются.

Путин и Байден крайний раз разговоривали по телефону 30 декабря. Инициатива к переговорам исходила от российской стороны. В частности, в ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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