Новый контакт Путина и Байдена не обсуждается
Новые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждаются. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам замминистра, очередные переговоры на высшем уровне не планируются.
Путин и Байден крайний раз разговоривали по телефону 30 декабря. Инициатива к переговорам исходила от российской стороны. В частности, в ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- США не увидели готовности РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной
- Рябков: США серьезно подошли к предложениям РФ по безопасности
- Россиян в странах с ЧП могут освободить от платы за роуминг
- СМИ: Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом
- Рябков заявил, что США «серьезно» подошли к предложениям России по гарантиям безопасности
- На Украине подросткам выплатят вознаграждение за вакцинацию против COVID-19
- «Гибридный формат»: Итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января
- В ВОЗ заявили, что рано думать о конце пандемии
- Переговоры России и США в Женеве продлились более семи часов
- Диетолог рассказала, как сбросить набранный за праздники вес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru