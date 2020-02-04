Новый КоАП как повод для новой статьи в УК

Возбуждение ненависти к законотворчеству – так аттестовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный в Минюсте, председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, документ «никуда не годится», в частности, из-за многократного повышения штрафов, увеличения сроков давности. В последнем новшестве депутат усмотрел увеличение ответственности за правонарушение, а это не годится «ни для бизнеса, ни для граждан», - заявил Крашенинников, назвав проект КоАП «сырым».

Опубликованный на минувшей неделе проект административного кодекса вызвал, мягко говоря, непонимание и в экспертной среде, и в гражданском обществе, в частности, у автомобилистов. Проектом в числе прочего предлагается лишение прав на срок до полутора лет за три и более грубых нарушений ПДД в течение года, к примеру, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/час. Штрафы за превышение скорости предлагается поднять за превышение на 20-40 км/ч с нынешних пятисот рублей до трех тысяч, за превышение на 40-60 км/ч – до 4 тысяч, более чем на 60 км/час – до 5 тысяч рублей. Срок привлечения к административной ответственности предложено увеличить до одного года. Комментируя в эфире НСН проект нового КоАП, первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков заверил, что документ в его нынешнем виде принят не будет. По его словам, проект явно недоработан, и его принятие вызовет лишь социальную напряженность в обществе: «Такие нововведения воспринимаются как коммерциализация дорожного движения и попытка залезть в карман автовладельцев», - указал депутат.

Куда более эмоциональным стал комментарий координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, который назвал предлагаемые новшества «людоедскими». Людей, которые писали проект кодекса, Шкуматов в эфире НСН назвал «далекими от понимания реальной ситуации в стране». Штраф за превышение скорости в 3 тысячи рублей вполне соответствует европейскому уровню, однако доходы людей в России соответствуют африканским, - заметил собеседник агентства.

В контексте комментария главы думского комитета г-на Крашенинникова возникает желание услышать о законодательной инициативе включить в Уголовный кодекс статью о «возбуждении ненависти к законотворчеству». Благо первых фигурантов долго искать не придется: достаточно списка авторов нового Кодекса об административных правонарушениях.

