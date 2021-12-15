Новый канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к конструктивному диалогу с российскими властями, сообщает РИА Новости.
«Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания», — отметил он.
Шольц подчеркнул, что эту готовность не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина, ибо в Евросоюзе может быть только общая «восточная политика», в основе которой лежат принципы европейского права и мирного порядка.
Канцлер добавил, что соблюдать эти принципы обязалась и Москва, однако они были «тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма».
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что после назначения социал-демократа Олафа Шольца на должность канцлера, в глобальном плане политические векторы ФРГ не изменятся, сообщает RT.
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