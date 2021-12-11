Новый канцлер Германии провел телефонный разговор с Байденом

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба германского правительства.

Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы

В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули «тесные связи между Германией и США» и указали, что желают укреплять и углублять их.

Кроме того, Байден и Шольц отметили, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для решения нынешних и будущих вызовов.

Также Байден поздравил Шольца со вступлением в должность председателя федерального правительства Германии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорСШАГерманияДжо Байден
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