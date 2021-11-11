Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией

Япония придерживается курса на подписание мирного договора с Россией после решения территориального вопроса. Об этом на пресс-конференции заявил новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

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«Что касается мирного договора с Россией, то мы не должны передавать [эту проблему] следующим поколениям. Мы придерживаемся курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — приводит слова министра ТАСС.

Хаяси подчеркнул, что японская сторона намерена продолжать переговоры по этому вопросу на основе имеющихся договоренностей, пишет РИА ФАН.

Кроме того, по словам министра, Токио планирует развивать отношения с Москвой во всех областях, в том числе политике, экономике и культуре, отмечает РЕН ТВ.

Россия и Япония в 1956 году подписали совместную декларацию, которая восстановила дипломатические отношения между странами после Второй мировой войны и установила стартовую позицию для переговоров о заключении мирного договора о принадлежности южных островов Курильской гряды. Согласно декларации, после заключения договора Россия передаст остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов. Однако документ так и не был подписан. При этом в Японии неоднократно заявляли о намерении заключить мирный договор с Москвой.

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Фото: facebook.com/yoshimasa.hayashi.giinz
ТЕГИ:Курильские ОстроваРоссияЯпония
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