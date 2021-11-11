Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
Япония придерживается курса на подписание мирного договора с Россией после решения территориального вопроса. Об этом на пресс-конференции заявил новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
«Что касается мирного договора с Россией, то мы не должны передавать [эту проблему] следующим поколениям. Мы придерживаемся курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — приводит слова министра ТАСС.
Хаяси подчеркнул, что японская сторона намерена продолжать переговоры по этому вопросу на основе имеющихся договоренностей, пишет РИА ФАН.
Кроме того, по словам министра, Токио планирует развивать отношения с Москвой во всех областях, в том числе политике, экономике и культуре, отмечает РЕН ТВ.
Россия и Япония в 1956 году подписали совместную декларацию, которая восстановила дипломатические отношения между странами после Второй мировой войны и установила стартовую позицию для переговоров о заключении мирного договора о принадлежности южных островов Курильской гряды. Согласно декларации, после заключения договора Россия передаст остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов. Однако документ так и не был подписан. При этом в Японии неоднократно заявляли о намерении заключить мирный договор с Москвой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
- В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество
- Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
- Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза
- Гинцбург: Разрабатывается лекарство, подавляющее размножение коронавируса
- Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ
- Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе
- «Аэрофлот» может оказаться под санкциями ЕС
- Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире
- Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru