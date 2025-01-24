Новый глава Госдепа заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
24 января 202519:36
США не поддерживают независимость Тайваня. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал новый глава американского Госдепартамента Марк Рубио.
По его словам, в Вашингтоне надеются, что тайваньский вопрос может быть решён мирным путём.
«Приемлемым по обе стороны Тайваньского пролива», - подчеркнул он.
Ранее Китай ввёл санкции против 13 производителей США за поставки вооружений Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru