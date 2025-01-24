Новый глава Госдепа заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

США не поддерживают независимость Тайваня. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал новый глава американского Госдепартамента Марк Рубио.

Советник Трампа заявил, что политик планирует ускорить поставки оружия Тайваню

По его словам, в Вашингтоне надеются, что тайваньский вопрос может быть решён мирным путём.

«Приемлемым по обе стороны Тайваньского пролива», - подчеркнул он.

Ранее Китай ввёл санкции против 13 производителей США за поставки вооружений Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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