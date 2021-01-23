Новые задержания протестующих происходят около цирка Никулина в Москве

В Москве силовики задерживают протестующих около цирка Никулина на Цветном бульваре, сообщает собкор НСН Святослав Павлов. Он сопровождает сторонников арестованного блогера-оппозиционера Алексея Навального, которых силовики вытеснили с Пушкинской площади и Страстного бульвара.

В России проходят жесткие задержания участников несанкционированных акций

На Цветном бульваре происходят столкновения между протестующими и сотрудниками органов правопорядка. Толпа начала громить один из автомобилей спецслужб.

Ранее беспорядки происходили на Пушкинской площади, Трубной, на Страстном бульваре.

СК РФ заявил о том, что начал доследственную проверку всех фактов насилия в отношении правоохранителей.

По данным РИА Новости, 39 силовиков пострадали во время несанкционированных акций 23 января.

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ФОТО: depositphotos.com
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