Новые власти Сирии заявили о переговорах с Россией по вопросу военных баз

Новые сирийские власти обсуждают с Москвой вопрос присутствия в стране российских военных баз. Об этом в эфире телеканала Al-Araby заявил новый глава Минобороны Сирии Мархаф Абу Касра.

СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России

По его словам, каким будет окончательное решение вопроса пока сказать сложно.

«Окончательный формат пока не ясен... Мы не получали указаний от канцелярии президента относительно сотрудничества», - заключил Абу Каср.

Ранее власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение, заключенное с российской компанией в 2019 году по управлению морским портом Тартус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыВоенные БазыРоссияСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры