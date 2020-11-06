Новые политические партии России начали требовать отмену ЕГЭ

Российские политические партии, созданные в 2020 году, перед выборами в Госдуму-2021 вынесли на повестку проблему среднего образования в стране и вопрос целесообразности проведения ЕГЭ. Об этом сообщает Ura.ru.



Лидер партии "За правду" Захар Прилепин в четверг 5 ноября на пресс-конференции высказался на тему школьного образования, призвав бойкотировать ЕГЭ. Также он предложил пропустить школьные занятия 2 декабря текущего года. По мнению политика, система ЕГЭ "навязана" и "не нужна" России. По его словам, школьников "натаскивают", заставляют заучивать, а не понимать материал.

Также партия "Новые люди" в четверг 5 ноября вынесла предложение сделать выборной должность директора средней школы "на основании открытого конкурса". На сегодняшний день руководители школ назначаются департаментами и министерствами образования на местах.

Портал приводит мнение политолога Сергея Полякова о том, что внимание к школьному образованию является сигналом о необходимости проведения внутренней политики, а не только геополитической. По словам эксперта, новые партии хотят получить внимание избирателей, которые в 2021 году будут ожидать решения внутренних проблем страны.