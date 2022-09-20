«Новые нападки»: Россия не признает Северный Кипр, несмотря на открытие прямых рейсов

Открытие прямых авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра не будет означать официальное признание республики, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.



Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники. По его данным, свое согласие на это дали российские власти, продолжаются переговоры между Турцией и Россией.

«Конечно, это не означает, что мы признаем эту республику, это вряд ли. Если Греция выступит против, мы будем ориентироваться на мнение Афин. Если Греция выступит против полетов, нам нет смысла эти полеты начинать, потому что это вызовет только лишь дополнительные нападки на Россию. Тут нужен прецедент западной страны. То, что там ситуация в таком затяжном виде, замороженный конфликт, это, конечно, не придает позитивного эффекта для рассмотрения вопроса о признании. Это больше относится к Греции и Турции, как они рассмотрят эти вопросы», - отметил Корчмарь.

При этом в отношении туризма проблем на острове возникнуть не должно, считает Корчмарь, в этом заинтересованы местные жители.