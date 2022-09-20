«Новые нападки»: Россия не признает Северный Кипр, несмотря на открытие прямых рейсов
Дипломат Василий Корчмарь отметил, что Россия не будет признавать республику, а также откажется от туристических рейсов, если Греция выступит против решения.
Открытие прямых авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра не будет означать официальное признание республики, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники. По его данным, свое согласие на это дали российские власти, продолжаются переговоры между Турцией и Россией.
«Конечно, это не означает, что мы признаем эту республику, это вряд ли. Если Греция выступит против, мы будем ориентироваться на мнение Афин. Если Греция выступит против полетов, нам нет смысла эти полеты начинать, потому что это вызовет только лишь дополнительные нападки на Россию. Тут нужен прецедент западной страны. То, что там ситуация в таком затяжном виде, замороженный конфликт, это, конечно, не придает позитивного эффекта для рассмотрения вопроса о признании. Это больше относится к Греции и Турции, как они рассмотрят эти вопросы», - отметил Корчмарь.
При этом в отношении туризма проблем на острове возникнуть не должно, считает Корчмарь, в этом заинтересованы местные жители.
«В свое время, когда были выборы на греческой части Кипра, там даже не выступали за то, чтобы объединиться с северной частью Кипра. Сейчас они функционируют в нормальном режиме, туристы из греческой части острова посещают свободно северную часть. До сих пор нет осуждения Западом в отношении Турции, которая высадила войска на Северный Кипр, и проводит там свою политику. У меня была информация, что в год у руководства Турции уходит на содержание Северного Кипра один миллиард долларов. Запад никак не отреагировал, ему все равно. Турция – член НАТО, поэтому они особенно не будут Турцию обвинять. Если полетят самолеты и это будут частные компании, то это вполне может выглядеть как гуманитарная часть в отношении людей, проживающих на Кипре, ведь они живут за счет туризма. Для нас заинтересованность экономическая, туристы туда летают, на юге в греческой части много проживает граждан СНГ», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Полеты российских самолетов на территорию непризнанной республики турецкого Северного Кипра будут считаться нарушением права, однако для России это не сыграет большой роли, заявил ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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