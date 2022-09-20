«Красный флаг»: Полеты России на Северный Кипр назвали нарушением права

Накануне телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. Павел Герасимов отметил, что такое направление было бы интересным для России в перспективе.

«Допускаю, что сейчас ведутся переговоры о том, что российские воздушные суда смогут быть застрахованы страховыми компаниями Турецкой Республики. Таким образом, в случае получения гарантий безопасности наших воздушных судов от ареста и изъятия, полеты впервые могут появиться. Туда никогда не летали. Это было бы очень интересно, потому что где-то 13% населения Северного Кипра – это русские. В перспективе это было бы хорошее направление. Но, с точки зрения права, конечно, это будет нарушение. С другой стороны, у России и так уже красный флаг ICAO за невыполнение требований по двум реестрам. Поэтому мы и так уже злостные нарушители воздушного права. Одним нарушением больше, одним меньше», - сказал Герасимов.

По его словам, российские самолеты не летали на территорию Северного Кипра из-за проблем со страховкой воздушных судов.