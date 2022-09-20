«Красный флаг»: Полеты России на Северный Кипр назвали нарушением права
Россия не выполнила требования по двух реестрам ICAO, а скоро совершит и третье нарушение, отметил в эфире НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Полеты российских самолетов на территорию непризнанной республики турецкого Северного Кипра будут считаться нарушением права, однако для России это не сыграет большой роли, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. Павел Герасимов отметил, что такое направление было бы интересным для России в перспективе.
«Допускаю, что сейчас ведутся переговоры о том, что российские воздушные суда смогут быть застрахованы страховыми компаниями Турецкой Республики. Таким образом, в случае получения гарантий безопасности наших воздушных судов от ареста и изъятия, полеты впервые могут появиться. Туда никогда не летали. Это было бы очень интересно, потому что где-то 13% населения Северного Кипра – это русские. В перспективе это было бы хорошее направление. Но, с точки зрения права, конечно, это будет нарушение. С другой стороны, у России и так уже красный флаг ICAO за невыполнение требований по двум реестрам. Поэтому мы и так уже злостные нарушители воздушного права. Одним нарушением больше, одним меньше», - сказал Герасимов.
По его словам, российские самолеты не летали на территорию Северного Кипра из-за проблем со страховкой воздушных судов.
«Те нормы страхования, которые действуют на территории Европы и Турции, не действуют на территории Кипра. Проблема полета самолета в том, что он должен быть застрахован надлежащим образом. Но страховые компании, которые страхуют в большинстве своем суда РФ, как и большинство международных, находятся в Великобритании. Соответственно, экономической целесообразности доплаты страхового покрытия, чтобы он покрывался на территории Северного Кипра, при небольшой плотности перелета, нет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Кроме того, Герасимов рассказал, что у России могут быть проблемы с азиатскими перевозчиками. Так, указал эксперт, они могут побояться санкций в свою сторону и ввести определенные ограничения.
«Небо Северной Америки закрыто, Европы тоже. В Азию вроде начинаем летать. Но эти дополнительные ограничения – это дополнительные потенциальные проблемы для работы на азиатских рынках с азиатскими перевозчиками. Поскольку если уж совсем все будет плохо, и, если на них будут давить, я полагаю, что они могут опять побояться санкционных рисков и ввести определенные ограничения», - резюмировал бывший специалист ИКАО.
ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.
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