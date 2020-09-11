«Новые люди» зарегистрировали более 250 нарушений на выборах в регионах

Порядка 10 тысяч наблюдателей от партии «Новые люди» работают на стартовавших в пятницу, 11 сентября, региональных выборах. По мнению представителей этого политического объединения, это должно повысить прозрачность голосования, исключить возможность вбросов и прочих фальсификаций.

«Многие не ходят на выборы, так как не уверены в их честности. Избиркомам трудно, на них оказывается сильное давление. Поэтому честным сотрудникам избиркомов надо помочь профессионально выполнить свою работу, и это должны сделать политические партии», — заявил НСН лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.