«Новые люди» зарегистрировали более 250 нарушений на выборах в регионах

Порядка 10 тысяч наблюдателей от партии «Новые люди» работают на стартовавших в пятницу, 11 сентября, региональных выборах. По мнению представителей этого политического объединения, это должно повысить прозрачность голосования, исключить возможность вбросов и прочих фальсификаций.

«Многие не ходят на выборы, так как не уверены в их честности. Избиркомам трудно, на них оказывается сильное давление. Поэтому честным сотрудникам избиркомов надо помочь профессионально выполнить свою работу, и это должны сделать политические партии», — заявил НСН лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Обнулить фальсификацию» на выборах призвали лидеры новых партий

Партия открыла также колл-центры в двенадцати регионах, где участвует в выборах. По данным пресс-службы партии «Новые люди» на 15:00 зарегистрировано более 250 нарушений. Они выявлены в Ростове-на-Дону, Липецке, Краснодаре, Томске, Рязани, Самаре, Воронежской области, Калуге и Новосибирске. Лидером по нарушениям стал Нижний Новгород – там 80 нарушений, нет ни одного в Костроме.

Выборы в региональные законодательные собрания, областные и городские думы пройдут с 11 по 13 сентября.

7 сентября в ходе круглого стола, посвященного борьбе с фальсификациями на выборах, Алексей Нечаев сообщил, что серьезная подготовка наблюдателей, должна оказать значительный эффект на честность предстоящего голосования.


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ФОТО: Павел Бедняков/МИЦ "Известия"
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