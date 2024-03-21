«Новые люди» объединятся с «Партией роста»
Партия «Новые люди» объединится с «Партией роста». Об этом со ссылкой на пресс-службу политической организации сообщает РИА Новости.
Отмечается, что объединение произойдёт на съезде «Новых людей».
«29 марта состоится съезд партии «Новые люди», на котором и произойдет объединение с «Партией роста», - указали в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с проигравшими на выборах главы государства Леонидом Слуцким (ЛДПР), Николаем Харитоновым (КПРФ) и Владиславом Даванковым («Новые люди») предложил им продолжать совместную работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru