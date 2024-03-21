«Новые люди» объединятся с «Партией роста»

Партия «Новые люди» объединится с «Партией роста». Об этом со ссылкой на пресс-службу политической организации сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что объединение произойдёт на съезде «Новых людей».

«29 марта состоится съезд партии «Новые люди», на котором и произойдет объединение с «Партией роста», - указали в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с проигравшими на выборах главы государства Леонидом Слуцким (ЛДПР), Николаем Харитоновым (КПРФ) и Владиславом Даванковым («Новые люди») предложил им продолжать совместную работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба партии "Новые люди"
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