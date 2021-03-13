Новую рабочую группу ООН по информационной проблематике запустят в июне
Новая рабочая группа ООН по информационной проблематике планирует начать работу в июне 2021 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Как отметил спецпредставитель, деятельность рабочей группы открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности завершилась «триумфальным успехом российской дипломатии».
Все 193 страны-участницы ООН поддержали принятие доклада по итогам двухлетней работы РГОС, в котором закреплены базовые подходы в области международной информационной безопасности, продвигаемые РФ и партнерами, а также ранее достигнутые договоренности в этой сфере.
Крутских отметил, что успешная работа группы демонстрирует стремление международного сообщества «совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы».
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