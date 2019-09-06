Новости за ночь: Зеленского пригласили в Крым

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Глава Крыма пригласил Владимира Зеленского посетить полуостров. Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины лично приехать в Крым и выслушать мнение местных жителей. Ранее Зеленский в ходе выступление перед депутатами Верховной рады заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма».

Между тем, Сергей Аксёнов подчёркивает, что украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане на референдуме весной 2014 года сделали цивилизационный выбор. При этом он оговорился, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.

