Новости за ночь: Зеленского пригласили в Крым
Главные события ночи по версии НСН,
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма пригласил Владимира Зеленского посетить полуостров. Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины лично приехать в Крым и выслушать мнение местных жителей. Ранее Зеленский в ходе выступление перед депутатами Верховной рады заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма».
Между тем, Сергей Аксёнов подчёркивает, что украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане на референдуме весной 2014 года сделали цивилизационный выбор. При этом он оговорился, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития (МЭР) ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко относительно мер поддержки предпринимателей в Тулуне. Напомним, что кабинет министров выделил на поддержку бизнесменов 500 миллионов. Мутко упрекнул МЭР, что предприниматели в районах, пострадавших от наводнения, еще не получили «ни копейки».
В министерстве в ответ заявили, что им «стоило немало усилий» добиться выделения этих средств в рекордно короткий срок. И нужно время, чтобы распределить эти деньги «справедливым образом».
Жертвами наводнения стали 25 человек, тысячи человек остались без жилья, было разрушено и повреждено более двух десятков мостов. Самыми пострадавшими районами стали Нижнеудинск и Тулун.
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне посетили американский Госдепартамент, где выразили протест из-за задержания топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Ему после задержания в Неаполе по запросу США грозит экстрадиция в Штаты. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, помимо Коршунова итальянская полиция задержала американского гражданина Маурицио Паоло Бьянки. Они оба обвиняются в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании.
Дипломаты, во-первых, назвали недопустимой развязанную Вашингтоном охоту на россиян по всему миру, во-вторых, потребовали объяснить причину задержания Коршунов.
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Польский журналист Матеуш Пискорский увидел в действиях Варшавы попытки разрушить историко-международное самосознание современной России. Пискорский в своей статье в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska назвал Польшу врагом российской государственности. Именно так журналист прокомментировал отказ польских властей пригласить на памятные мероприятия российскую делегацию.
Пискорский посчитал, что эти шаги воспринимаются Москвой как элемент агрессии в символической сфере.
Варшава не пригласила российскую делегацию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, но на торжествах были нынешние союзники по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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