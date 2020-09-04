Новости за ночь: Японцев возмутила публикация Минобороны РФ об освобождении Курил

Один из японцев в комментариях решил напомнить, что операция стартовала через несколько дней после того, как Япония приняла условия капитуляции. Часть пользователей настаивает, что Токио должен требовать у России не четыре острова, а все острова Курильской гряды, пишет Ura.ru.

Другие по случаю критикуют японское правительство за то, что оно ничего не может поделать с российскими военными базами на Курилах, «нацеленными на Хоккайдо».

Впрочем, представлена и другая точка зрения. Один из пользователей напомнил, что СССР вступил в войну с Японией, когда та ещё не капитулировала, и японские милитаристы продолжали сражаться до последнего.

