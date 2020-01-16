Новости за ночь: Володин дал характеристику кандидату в премьеры Мишустину

16 января 202008:29

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал глава налоговой службы РФ Михаила Мишустина профессионалом в области финансов, который «с нуля создал высокотехнологическую ФНС».

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Володин также упомянул, что Мишустин хорошо знает региональную специфику, передает РБК.

15 января после отставки правительства Дмитрия Медведева президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. После этого Мишустин участвовал во внеочередном заседании Совета Думы. Володин сообщил журналистам, что Мишустин подробно ответил на вопросы парламентариев.

Кандидатура будет обсуждаться в рамках политических фракций в Госдуме в четверг, 16 января.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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