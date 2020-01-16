Новости за ночь: Володин дал характеристику кандидату в премьеры Мишустину

Володин также упомянул, что Мишустин хорошо знает региональную специфику, передает РБК.

15 января после отставки правительства Дмитрия Медведева президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. После этого Мишустин участвовал во внеочередном заседании Совета Думы. Володин сообщил журналистам, что Мишустин подробно ответил на вопросы парламентариев.

Кандидатура будет обсуждаться в рамках политических фракций в Госдуме в четверг, 16 января.

