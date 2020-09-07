Новости за ночь: Власти Германии согласовали запрос России по Навальному

Власти Германии уже давно одобрили запрос России об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального - не было никаких причин не сделать это, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в интервью телеканалу ARD. Ранее соответствующий запрос отправляла Генпрокуратура РФ.

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Информация может быть передана российским властям, однако это многоступенчатый процесс, подчеркнул Масс. Он отметил, что в ходе лечения Навального поступают новые данные. По словам дипломата, детали нужно прояснить у лечащих политика специалистов клиники Charite, а также получить разрешение на передачу личных данных, передаёт RT.

По данным немецких властей, Навальный мог быть отравлен веществом из группы ядов «Новичок». Однако лечившие Навального в день госпитализации российские врачи не нашли ядов в его организме. Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос Генпрокуратуры, отправленный ещё 27 августа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Генпрокуратура РфГерманияАлексей Навальный
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