Новости за ночь: Власти Германии согласовали запрос России по Навальному
Власти Германии уже давно одобрили запрос России об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального - не было никаких причин не сделать это, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в интервью телеканалу ARD. Ранее соответствующий запрос отправляла Генпрокуратура РФ.
Информация может быть передана российским властям, однако это многоступенчатый процесс, подчеркнул Масс. Он отметил, что в ходе лечения Навального поступают новые данные. По словам дипломата, детали нужно прояснить у лечащих политика специалистов клиники Charite, а также получить разрешение на передачу личных данных, передаёт RT.
По данным немецких властей, Навальный мог быть отравлен веществом из группы ядов «Новичок». Однако лечившие Навального в день госпитализации российские врачи не нашли ядов в его организме. Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос Генпрокуратуры, отправленный ещё 27 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 195 / сут.
Умерли
17 820+61 / сут.
Выздоровели
841 тыс.+2 823 / сут.
- Группа туристов пропала в горах под Сочи
- Теннисиста Джоковича дисквалифицировали за попадание в судью
- Новости за ночь: Власти Германии согласовали запрос России по Навальному
- Новости за ночь: Кипрские СМИ назвали имена 34 владельцев «золотых паспортов»
- Новости за ночь: В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru