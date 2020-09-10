Новости за ночь: В США призвали расширить санкции в рамках «акта Магнитского»

Сенаторы от Демократической партии США раскритиковали Минфин страны за то, что тот давно не расширял так называемый «список Магнитского». В него американские власти с 2012 года вносят должностных лиц, по мнению Вашингтона, виновных в нарушении прав человека.

Сенаторы Роберт Менендес и Бен Кардин напомнили министру финансов Стивену Мнучину, что список санкций пополняется к концу каждого года, передаёт ТАСС. Список за 2019 год до сих пор не готов, хотя в России «по-прежнему есть множество лиц», к которым применимы положения «закона Магнитского», возмущены политики.

Менендес и Кардин призвали Минфин как можно скорее предоставить перечень подлежащих санкциям лиц в соответствии с этим законом. Любое промедление ставит под вопрос способность США привлекать к ответственности тех, «кто совершает ужасные действия в России», подчеркнули они.

Сенаторы также посетовали, что в предыдущем списке было только 17 связанных с Россией лиц, в то время как за связь с Ираном, Китаем и Венесуэлой Вашингтон наказывал больше.

Напомним, лицам из американского «списка Магнитского» запрещён въезд в США, а их счета в американских банках замораживаются.

