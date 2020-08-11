Новости за ночь: В США призвали Лукашенко уйти в отставку

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден предложил провести «прозрачный» подсчет голосов на президентских выборах в Белоруссии и призвал Александра Лукашенко воздержаться от насилия в отношении протестующих.

Он заявил, что «Лукашенко отключил доступ к интернету, арестовывает протестующих и независимых журналистов и попытался заставить замолчать иностранных наблюдателей». «Это не похоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честно проведенных выборах», — заявил Байден.