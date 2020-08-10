Выборы президента Белоруссии Лукашенко предложено считать праздником

Победителем выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, ожидаемо объявлен Александр Лукашенко: по последним данным Центризбиркома республики, за действующего президента, который бессменно правит страной с 1994 года, проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,09%. Тихановская уже заявила, что не признает эти результаты, и называет настоящим победителем выборов себя. По ее словам, в ее избирательном штабе видели реальные протоколы с избирательных участков. Ранее в ее штабе заявили, что «озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу».

После завершения выборов в Белоруссии вспыхнули протесты, которые сопровождались столкновениями и задержаниями. Правозащитный центр «Весна» заявил об одном погибшем, однако МВД это отрицает. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским. Сам Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими, которых он назвал «овцами», управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. И добавил: «Я предупреждал: "майдана" не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Страну разорвать мы не позволим», - сказал Лукашенко. Сами же прошедшие выборы он назвал «праздником».

Результаты белорусских выборов «не вызывают никакого доверия даже при самой большой снисходительности», - заявил в эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский. По его мнению, в пользу Лукашенко «пририсовали» «порядка 50% голосов». России следует как минимум очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов, - заявил г-н Павловский:

«Белоруссия становится больным режимом и, как единственный крупный союзник России в Европе, оказывается ношей, которую ещё придётся волочь за собой. При этом Лукашенко не даёт никаких гарантий доверия к себе и готов в любую минуту разворачиваться в другую сторону. И хотя его никто нигде не ждёт, это не поведение союзника».

Из почти двухсот стран мира Александра Лукашенко на момент подготовки материала поздравили главы всего шести государств: России, Казахстана, Китая, Азербайджана, Армении и Молдавии.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требует признать недействительными результаты выборов. Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

В России Центризбирком когда-то возглавлял Владимир Чуров, прозванный «волшебником». Так вот, возвращаясь к жалобе Тихановской: волшебство как фарш – обратно не провернешь.

