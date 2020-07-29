Новости за ночь: В США обвинили двух россиян в распространении фейков о COVID-19

Анонимные источники агентства Associated Press в правительстве США обвинили Россию в распространении дезинформации о пандемии коронавируса COVID-19 через три англоязычных сайта. Этим занимались двое россиян, ранее работавшие на руководящих должностях в российской разведке, утверждается в материале.

Американские чиновники утверждают, что с мая по июль 2020 года на этих сайтах вышло около 150 статей о борьбе с пандемией, в которых действия Москвы описывались в положительных тонах, а США якобы подверглись клевете, пишет «Газета.ру».

По мнению источников AP, таким образом Кремль мог попытаться дестабилизировать обстановку в США перед выборами президента этой страны.

Российская сторона неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес относительно предполагаемых попыток вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе США и конкретно по теме президентских выборов.

