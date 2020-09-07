Новости за ночь: В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма
Главную ответственность за обеспечение питьевой водой жителей Крыма несёт Россия, заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
В то же время Украина по международным нормам обязана поддерживать соблюдение экономических и социальных прав, «держать в поле зрения» вопрос о том, может ли она обеспечивать достаточный уровень жизни населения на её территории, приводит заявление Тросселл РИА Новости. В ООН напомнили, что организация продолжает поддерживать целостность Украины – иными словами, не признаёт присоединение Крыма к России.
В то же время в управлении ООН отметили, что считают право на чистую питьевую воду одним из необходимых для осуществления всех прав человека.
Ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в управление верховного комиссара ООН по правам человека с призывом осудить водную блокаду полуострова, продолжающуюся с 2014 года. Управление запросило у Поклонской дополнительную информацию по водоснабжению Крыма.
На Украине заявляют, что могут возобновить подачу воды лишь в случае гуманитарной катастрофы и только населению. В Крыму же считают, что обсуждать подачу воды с Киевом сейчас не стоит. «Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили», - цитирует «Газета.ру» председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.
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